سعر الأسمنت فى السوق اليوم

استقرت أسعار الأسمنت خلال التعاملات بالسوق، اليوم ، فسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 848 جنيهًا للطن، وأسمنت بورتلاند طرة بـقيمة 833 جنيها للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 895 جنيها للطن.



ووصل سعر أسمنت سيناء 825 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت «قنا» 830 جنيهًا للطن، والعربية للأسمنت «النصر» 823 جنيها للطن، و"السويدي" بـ848 جنيهًا.



وبلغ سعر أسمنت القومية «التوفير» 840 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان «الواحة» 833 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 833 جنيهًا للطن.