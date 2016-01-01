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أخبار العالم

متظاهرون يقتحمون مكتبين لحزبي الدعوة والفضيلة بالعراق

السبت 14/يوليه/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
ا ش ا
ذكر مصدر أمني عراقي في محافظة بابل اليوم السبت، أن متظاهرين اقتحموا مكتبين لحزبي الدعوة والفضيلة جنوبي المحافظة.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "متظاهرين اقتحموا صباح اليوم، مكتبا لحزب الدعوة ومكتبا لحزب الفضيلة في مدينة القاسم جنوبي بابل".

وفي السياق ذاته، أضاف المصدر أن "متظاهرين قطعوا جسر الهنود وشارع الإمام علي في مدينة الحلة مركز محافظة بابل".
وكانت العراق قد شهدت خلال الساعات الماضية مظاهرات احتجاجا على سوء الخدمات في البلاد، ما دفع المجلس الوزاري للأمن الوطني إلى عقد اجتماع طارئ برئاسة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمناقشة الوضع الأمني .

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