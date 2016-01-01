سعر الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال مستهل تعاملات اليوم السبت بسوق العبور، وسجلت الطماطم 3.25 جنيه للكيلو، والبطاطس 4.25 جنيه للكيلو، والخيار الصوب 6.5 جنيه، والخيار البلدي 4.5 جنيه، والكوسة 7 جنيهات.



وبلغ سعر البصل 3.50 جنيه للكيلو، والكُرات 3 جنيهات للكيلو، والملوخية 2.5 جنيه، والفاصوليا 10 جنيهات، والبامية 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 جنيه للكيلو، والباذنجان الأبيض 2.5 جنيه، والباذنجان البلدي 2.5 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي البلدي 3.50 جنيه، والفلفل الحامي بلدي 4 جنيهات ، والفلفل الألوان 13 جنيها، والجزر 3 جنيهات، والثوم 11 جنيها.



وسجلت البطاطا 3 جنيهات للكيلو، واللفت 150 قرشًا، والبنجر 4 جنيهات، والقلقاس 5 جنيهات للكيلو، والبروكلي 5 جنيهات.



كما استقرت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم، فبلغ سعر الكنتالوب 4 جنيهات للكيلو، وسجل المانجو البلدي 9 جنيهات، والمانجو الهندي 12 جنيها، والتين البرشومي 15 جنيها، والجوافة 15 جنيها، و الرمان 10 جنيهات .



وسجل الكانتلوب 6 جنيهات للكيلو، و الشمام 4 جنيهات، والتفاح الأمريكي 30 جنيهًا، والتفاح المصري 7 جنيهات، والعنب البناتى الأصفر 7 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر يتراوح بين 5 و6 جنيهات للكيلو.