ريال مدريد يحدد موعد تقديم خليفة كريستيانو رونالدو

أشارت تقارير صحفية إلى أن المهاجم البرازيلي الصاعد، فينيسيوس جونيور سيصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد اليوم السبت، استعدادا لتقديمه كلاعب جديد لريال مدريد، على ملعب سانتياجو برنابيو.



وأشارت صحيفة (ماركا) إلى أن اللاعب سيحظى بيومين راحة قبل أن ينضم لمران الفريق بعد غد الإثنين، حيث سيتدرب مع زملائه تحت إمرة المدرب جولين لوبيتيجي، قبل تقديمه الخميس المقبل، ثم السفر للولايات المتحدة لبدء جولة في إطار الإعداد للموسم الجديد.



وعقب انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من الريال ليوفنتوس، أصبح موقف فينيسيوس (18 عاما) في سانتياجو برنابيو غير معروف، حيث كانت خطة الميرنجي في البداية هي إعارته لفريق آخر، ليعتاد على كرة القدم الإسبانية.



أما الآن، فسيعتمد بقائه في الريال من عدمه على فترة الإعداد للموسم الجديد، وإمكانية وصول لاعبين آخرين، وقرار لوبيتيجي.



وينضم فينيسيوس للنادي الملكي قادما من فلامنجو، متصدر الدوري البرازيلي، الذي سجل بين صفوفه عشرة أهداف هذا الموسم.



وكان الريال أعلن في مايو الماضي توصله لاتفاق مع فلامنجو بشأن فينيسيوس مقابل 45 مليون يورو.