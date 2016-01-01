عرض المسرحية الكوميدية الموسيقية برسيلا بباريس

يعرض حاليا على خشبة مسرح "كازينو دى بارى" فى العاصمة الفرنسية باريس، المسرحية الكوميدية الموسيقية "برسيلا" الحائزة على جائزة الكاتب الفرنسى "موليير" لهذا العام وهي من إخراج المخرج الفرنسى "دافيد ألكسيس" .. ويستمر العرض حتى نهاية يوليو الجارى .



وتسعى المسرحية إلى بث روح التسامح والحب فى الحياة المليئة بالصعاب والمفاجآت من خلال إيقاع غنائى راقص، ما يكسب أحداثها الإثارة والمتعة للمشاهد لتقترب من سمات الحياة الواقعية بصخبها.



