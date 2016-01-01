صحف الإمارات: دعم دولي لمسيرة الإصلاح في مصر.. دبي والقاهرة من أجمل 5 مدن في العالم.. قطر وإيران وراء أكاذيب السجون السرية

"الخليج": منظومة الإصلاح الاقتصادي في مصر قصة نجاح

"الاتحاد": أكاذيب السجون السرية

"الوطن": الصين صديقة كبيرة للدول العربية وتؤمن بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وتناولت المجلة دبي، فذكرت أنها تضم العديد من المناطق البحرية الجميلة التي يمكن منها التمتع بمشاهدة الخسوف، مثل شاطئ «كايت»، وجزيرة النخلة الاصطناعية.







وأضافت أن منطقة «جميرا فيليج سيركل» و«حديقة دبي المعجزة» تعد أيضًا وجهتين مثاليتين لمشاهدة الخسوف على أوضح ما يكون.

تنوعت الموضوعات التي تناولتها صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، السبت 14 يوليو، وتصدر حرص البنك على تقديم الدعم الكامل لخطط مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والإشادة بالنتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، فضلا عن تصنيف مجلة "تايم" البريطانية لـ القاهرة ودبي كاثنين من أفضل 5 مدن حول العالم، كما أبرزت في افتتاحياتها الدور الذي تقوم به الدولة الإمارات لدعم الشرعية في اليمن إن على المستوى العسكري والإنساني، إضافة إلى جرائم جماعة الحوثيين وميليشياتها المرتبطة بإيران وتدخلات "حزب الله" الذي أثبت مجددا انخراطه في كل بؤر التوتر في المنطقة العربية.وعلى صحيفة "الإمارات اليوم"، نطالع مقالا تحت عنوان "دبي مدينة الحياة" وقالت تحته: "دبي لا تنافس أحدًا، هي تعمل وفق رؤية واستراتيجية واضحة أوصلتها للعالمية، وأصبحت علامة فائقة النجاح بين مدن العالم، حققت نجاحات لافتة، ووصلت إلى أرقام نمو وتطور مذهلة، وهي تسعى بشكل حثيث لمنافسة نفسها، وتحقيق أرقام جديدة تُحقق بها الرخاء والرفاه الاقتصادي الذي يضمن لها مستقبلًا مستدامًا دون الاعتماد على النفط مصدرًا للدخل".وأضافت: "لذلك دبي تحولت إلى معيار جديد للتفوق، ومن ينشد التطور يبدأ بمقارنة أرقامه بدبي، والعكس ليس صحيحًا، فدبي لا تخضع للمقارنة الإقليمية، بل العالمية، وتاليًا فإنه من الظلم والإجحاف بحق دبي أن نقارنها بدولة مثل قطر، ولكننا اضطررنا لهذا الأمر اضطرارًا، فقط لإيضاح الحقائق بالأرقام، لا بالشائعات والكلام المرسل والتقارير الزائفة المغلوطة، التي يبثها إعلام تنظيم الحمدين الرائد في الكذب والتزييف والتدليس على البشر".ودافعت الصحيفة عن دبي في مواجهة قناة الجزيرة رأس حربة الكذب القطري، قائلة إن تلك القناة بثت تقريرًا ضعيفًا «مضحكًا» منقولًا عن موقع لمجلة غير معروفة، يقول إن دبي تحولت إلى مدينة أشباح بعد أن هجرها الزوار والمقيمون والمستثمرون، ولأنه تقرير هش مضحك، كما ذكرت، فإنه لا يستحق التوقف عنده، ولكن دخول أدوات الكذب القطرية على الخط ومحاولة ترويج هذا الهراء على أنه واقع، يجعل تقديم بعض الأرقام التي لا تكذب أمرًا ضروريًا لإسكات هذه الأصوات شديدة النباح.ففي الوقت الذي صرّح فيه أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لـ«القطرية» لوكالة «رويترز»، قائلًا: «لا أعلم حجم الخسائر التي ستتكبدها الشركة، لكنها كبيرة جدًا»، كانت «طيران الإمارات» تحلّق بأرباح صافية بلغت أربعة مليارات درهم، وفي حين تعامل مطار دبي الدولي مع 22.74 مليون مسافر، تعامل مطار حمد الدولي مع 8.72 مليون مسافر».وفي دبي وصل إشغال الفنادق إلى أعلى نسبة في الشرق الأوسط، حيث بلغ 87%، في حين انخفض إشغال فنادق قطر إلى 63%، ووصل عدد زوار دبي في عام 2017 إلى 16 مليون سائح، في حين بلغ زوار قطر 535 ألف زائر!وفي الوقت الذي وصلت فيه تجارة دبي غير النفطية في عام 2017 إلى تريليون و300 مليار درهم، لم تتجاوز تجارة قطر غير النفطية 18 مليار ريال، وفي حين أصدرت دبي 1700 رخصة تجارية جديدة في شهر مايو فقط من العام الجاري، وصل عدد الشركات مجتمعة في قطر كلها 1040!!وعلى صحيفة "الاتحاد" نطالع تقريرا نشر على رئيسيتها عن دبي أيضا، حيث قالت إن مجلة «تايم» الأمريكية اختارت دبي كواحدة من أفضل 5 مدن في العالم لمشاهدة ظاهرة خسوف القمر، التي ستحدث يوم 27 من شهر يوليو الجاري، وسيكون الخسوف المنتظر هو الخسوف الكلي الأطول للقمر على مدى القرن الحادي والعشرين.كما ذكرت «تايم» أن دبي معروفة أيضًا بمبانيها الشاهقة، والتي يمكن مشاهدة الخسوف بوضوح أيضًا من نوافذها.وتقع المدن الخمس جميعًا في منطقة الشرق الأوسط واليونان، باعتبارها المنطقة المثالية لمشاهدة الخسوف.وقد اختارت «تايم» هذه المدن باعتبارها المدن التي تمتلك أصفى السماوات وأطول فترة زمنية للتعرض للحدث للمنتظر.وتتضمن القائمة أيضًا القاهرة، ليماسول في قبرص، وجزيرة سانتوريني في اليونان، وهراري عاصمة زيمبابوي.واختتمت المجلة بالإشارة إلى أن توقيت الخسوف سيكون من الساعة 11:30 مساءً، حتى الساعة 1:13 من صباح اليوم التالي بتوقيت دبي، الواقع في 27 من يوليو الجاري.وإلى الشأن المصري، وعلى صحيفة "الخليج" نطالع عنوان "دعم دولي لمسيرة الإصلاح في مصر"، وتحته أشارت إلى ما أكده الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، من حرص البنك على تقديم الدعم الكامل لخطط مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، واصفًا التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بأنها «قصة نجاح».وقال حسن إن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات لتنفيذ برامج التنمية التي يدعمها البنك، سواء على صعيد القطاع الرسمي، أو الصعيد غير الرسمي مثل المنظمات الأهلية، وغير الهادفة للربح، لافتًا إلى أن مصر تعد إحدى أكبر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم محفظة مشاريع البنك الدولي، مشددًا على حرص البنك على أن يكون شريكًا تنمويًا حقيقيًا لمصر في مختلف القطاعات.وإلى صحفة "الاتحاد" وتحت عنوان "أكاذيب السجون السرية"، قالت إن دولة الإمارات تلعب دورا بارزا لدعم الشرعية في اليمن، سواء على المستوى العسكري في مواجهة التمرد الحوثي، أو المستوى الإنساني عبر تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية وإنعاش القطاعات الخدمية وعلى رأسها القطاع الأمني.وأضافت الصحيفة أن هذا الدور الذي يأتي ضمن عمليات التحالف العربي، كان له الأثر الأكبر في النجاحات التي تحققت خاصة فيما يتعلق بالحديد، وهذه النجاحات هي السبب الحقيقي في تعرض دولة الإمارات لحملة تشويه تغلفها الأكاذيب والادعاءات بشأن وجود سجون سرية في اليمن تشرف عليها الإمارات، وهو ما نفته الحكومة الشرعية في اليمن.وأوضحت أن وراء هذه الحملة أطراف يمنية تحظى بدعم من قوى إقليمية، على رأسها قطر وحليفتها إيران، تريد لليمن أن يستمر في حالة من الفوضى، وتتبنى هذه الروايات التي تعتمد على معلومات مغلوطة، منظمات وقنوات مأجورة تستهدف أساسا تقويض جهود الإمارات في إطار التحالف العربي، محاولة تعويض الخسائر العسكرية عبر اختلاق قصص لا أساس لها من الصحة، في حين تغض الطرف عن ممارسات المليشيات الحوثية التي تستهدف أرواح الأبرياء وتختبئ خلف النساء والأطفال.وأكدت في الختام أن حملات التشويه هذه لن تثني الإمارات عن تحمل مسئولياتها تجاه أمن اليمن والمنطقة بشجاعة وشهامة، فيما تستمر أذرع الخبث والدمار في التحرك تحت الخفاء للحصول على مكاسب وانتصارات وهمية.وإلى الشأن الدولى على صحيفة "الوطن" نطالع عنوان "التنين الصيني"، وتحته قالت إن الصين سوق عالمية سواء داخل حدود الدولة أو على امتداد العالم سواء كقوة آسيوية أو انتشار صناعتها في أغلب القارات بما فيها الأفريقية التي تشهد منذ سنوات نشاطا وإقبالا صينيا كبيرا، واستثمارات هائلة تشمل جميع القطاعات.وأضافت أنه في ظل الحرب التجارية التي يتابعها العالم بين الولايات المتحدة والصين ويترقب آثارها، خاصة في ظل التوتر الأوروبي مع واشنطن، يسارع قادة القارة العجوز إلى الصين للتعاون معها وإيجاد أسواق بديلة وخطط استثمارية واقتصادية يمكن أن تخرج الاتحاد الأوروبي من تبعات السياسة الأمريكية التي يتبعها الرئيس دونالد ترامب.وأوضحت أن الصين كذلك تعتبر صديقا كبيرا للدول العربية ودائما كانت تقف مع قضاياها المحقة، خاصة من ناحية ضرورة قيام الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي"، والحرص الذي أبدته بكين على علاقات صداقة قوية تقوم على التعاون وعدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدول.وأكدت في الختام أن العالم اليوم ينظر باطمئنان للدور الصيني كشريك استراتيجي لما تمتلكه من إمكانات هائلة وسياستها التي تقوم على احترام القانون الدولي والعمل بموجبه، واستقلالية قرارها واحترام باقي القرارات، والحرص على سياسات متوازنة تدعم حل الأزمات الضاغطة حول العالم.