منة فضالي تعود من الساحل الشمالي الأسبوع المقبل

تعود النجمة منة فضالي من الساحل الشمالي الأسبوع المقبل بعد قضاء إجازة برفقة والدتها، من أجل البدء في تصوير دورها من الجزء الثالث من مسلسل "أفراح إبليس".



وتدور أحداث المسلسل حول صراع المال والسلطة وتلاقي المصالح، من خلال رجل أعمال من صعيد مصر يمتلك مصنعا كبيرا للحديد والصلب، وتربطه علاقة قوية بأحد رجال السلطة.



يشارك في بطولة المسلسل جمال سليمان، ومحمود عبد المغني، وصابرين، ومنة فضالي، وأحمد صفوت، ومحمد الصاوي، وحمدي الوزير، وعبد الله مشرف، وعفاف رشاد، وتامر ضيائى، ونادية رشاد، وضياء الميرغني، وماجد الشريف، وسيناريو وحوار مجدي صابر، وإخراج أحمد خالد أمين.



وخاضت منة فضالي السباق الرمضاني الماضي بالجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم"، الذي شاركها بطولته عدد كبير من نجوم الفن ومنهم عبلة كامل، ورياض الخولي، وكريم كوجاك.

