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تعليم

وزير التعليم العالى يتلقى تقرير أنشطة معهد إعداد القادة بحلوان

السبت 14/يوليه/2018 - 11:24 ص
صدى البلد
إبراهيم الديب و مي شاهين
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تقريرًا من الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان، حول استعداد المعهد لاستقبال فوج طلاب الجامعات الحكومية خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو الجارى.

وأوضح التقرير أنه من المقرر أن يشهد هذا الفوج الطلابى التثقيفى تفعيل بروتوكول التعاون بين المعهد وجامعة عين شمس ممثلة فى مركز التعليم الإلكترونى المدمج؛ بهدف تخريج المدربين المعتمدين، حيث أن الفوج يضم 14 طالبًا وطالبة.

من جانبه، أعلن الدكتور طايع عبد اللطيف أن هذا الفوج يعقبه عدة أفواج طبقًا للبرنامج الزمنى هى: فوج للمعاهد العليا خلال الفترة من 21 إلى 25 يوليو الجارى، وفوج للجامعات الخاصة خلال الفترة من 28 يوليو إلى 1 أغسطس المقبل، فضلًا عن عدة أفواج خلال شهر أغسطس المقبل وهى: فوج متميزى الأنشطة الرياضية، وفوج شباب أعضاء هيئة التدريس، وفوج الجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك عدة أفواج خلال شهر سبتمبر القادم وهى: فوج المعاهد العليا، وفوج لأعضاء الأسر المركزية بالجامعات، وآخرها فوج للطلاب المتميزين بدورات المعهد.

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