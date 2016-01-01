علاء والى: الحكومة تنال ثقة أغلبية أعضاء البرلمان بنسبة كبيرة

أكد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى سوف تنال ثقة أغلبية أعضاء البرلمان وبنسبة كبيرة لأن برنامجها حمل العديد من الإيجابيات، وركز على المحاور الأساسية والرؤية الحقيقية خلال المرحلة القادمة لصالح الوطن والمواطنين وبناء الإنسان المصرى والنهوض به.



وقال "والى"، فى بيان له، إن منح الحكومة ثقة البرلمان يأتى وفقًا للدستور وجاء عن رضاء وقناعة النواب بما حمله برنامج الحكومة وتركيزه على النهوض بالمواطن والاهتمام بخدماته وتحسينها في العديد من المجالات سواء كان "التعليم أو الصحة أو الثقافة أو الشباب أو الإسكان الاجتماعى وغيرها"، بالإضافة لتركيز البرنامج على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والاهتمام بالفئات الأكثر فقرًا والمهمشة وشمولهم بجميع أوجه الرعاية وخفض عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة النمو وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، إلى جانب تحقيق الاستقرار الأمنى فى الداخل وحماية وتأمين حدود مصر الخارجية ومكافحة الإرهاب والالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.



وأضاف أن برنامج الحكومة جاء بداية انطلاقة جديدة للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة حتى ينعم المواطن بشبكة الحماية الاجتماعية فى كل مكان.



وأشار والى إلى أن برنامج الحكومة تضمن إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة تسهم فى خفض أسعار السلع، وتبدأ بسبع مناطق كمرحلة أولى وإنشاء أسواق فى كل محافظة ورفع كفاءة منظومة الدعم والانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة للبطاقات التموينية واستبعاد الشرائح غير المستحقة وتحويل دعمهم لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك بالسماح بإضافة المواليد غير المسجلين حتى يحصلوا على الدعم.

