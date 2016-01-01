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محافظات

افتتاح أول مركز للفتوى بالمجمع الإسلامي في الخارجة

السبت 14/يوليه/2018 - 11:29 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أعلن الدكتور محمد محمود بخيت، مدير عام مديرية أوقاف الوادى الجديد، عن افتتاح أول مركز للفتوى بالمجمع الإسلامى الكبير بمدينة الخارجة، وذلك بعد تدريب عدد من الأئمة التابعين للأوقاف على طبيعة العمل بمراكز الفتوى.

وأشار "بخيت"، إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء 3 مراكز أخرى للفتوى فى مراكز الداخلة والفرافرة وباريس، بعد الانتهاء من تدريب عدد آخر من الأئمة للعمل بمراكز الفتوى بجميع إدارات الأوقاف على مستوى مراكز المحافظة الخمس.

وأكد أن تلك المراكز تساهم فى تفسير العديد من أمور الدين الإسلامى، وتساهم فى الرد بالفتاوى الصحيحة بعيدا عن التشدد والمغالطات.

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