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كأس العالم

مزايدة لإنشاء حمامات سباحة وصالات جيم بمراكز شباب في محافظتين

السبت 14/يوليه/2018 - 11:32 ص
وزير الشباب يتفقد
وزير الشباب يتفقد احدى المشروعات الجديدة
منتصر الرفاعى - ريهام بكير
وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على البدء فى إجراءات طرح مزايدة علنية لإنشاء 23 حمام سباحة و6 صالات جيم و53 صالة أفراح بمراكز الشباب بمحافظتي الشرقية والإسكندرية، بواقع 53 صالة أفراح و 9 حمامات سباحة بمراكز شباب الشرقية، و14 حمام سباحة و6 صالات جيم بمراكز شباب الإسكندرية.

ومن المقرر أن تقوم الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بالوزارة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بكل من الإسكندرية والشرقية؛ لبدء طرح المساحات المتاحة بمراكز الشباب المزمع إنشاء صالات الجيم، وحمامات السباحة وصالات الأفراح بها للاستثمار بنظام حق الانتفاع دون تحمل وزارة الشباب أي أعباء مالية، مع إنهاء إجراءات الطرح على أن تتضمن كراسات الشروط توريد نسبة 25% من إيرادات تلك المنشآت لصالح الوزارة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب الهادفة إلى تفعيل الإدارة الاقتصادية لمراكز الشباب، والبحث عن سبل الاستثمار الأمثل لإمكانيات ومنشآت تلك المراكز، وزيادة مواردها بما يمكنها من الارتقاء بمستوى الخدمات والأنشطة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال المشاركة في بناء تلك المنشآت الجديدة بالمراكز، وإدارتها بعد الانتهاء من إنشائها.

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