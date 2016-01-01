ليلى عز العرب ضيفة السر.. اليوم

تحل الفنانة ليلى عز العرب اليوم، السبت، ضيفة برنامج "السر" الذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت على "ميجا إف إم".



وتتحدث ليلى عن أعمالها التي شاركت فيها مؤخرا بجانب الحديث عن أبرز المحطات التي مرت بها في حياتها.



برنامج "السر" يُقدمه الإعلامي تامر شلتوت، ويستضيف خلاله إحدى الشخصيات العامة ويُبث يوم السبت من كل أسبوع، عبر إذاعة "ميجا FM"، في تمام الحادية عشرة مساءً، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.