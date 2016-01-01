ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ليلى عز العرب ضيفة السر.. اليوم

السبت 14/يوليه/2018 - 11:48 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تحل الفنانة ليلى عز العرب اليوم، السبت، ضيفة برنامج "السر" الذي يقدمه الإعلامي تامر شلتوت على "ميجا إف إم".

وتتحدث ليلى عن أعمالها التي شاركت فيها مؤخرا بجانب الحديث عن أبرز المحطات التي مرت بها في حياتها.

برنامج "السر" يُقدمه الإعلامي تامر شلتوت، ويستضيف خلاله إحدى الشخصيات العامة ويُبث يوم السبت من كل أسبوع، عبر إذاعة "ميجا FM"، في تمام الحادية عشرة مساءً، ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.

ترشيحاتنا

إطلالة أنيقة لـ ميلانيا ترامب في اسكتلندا.. ولن تصدق سعرها

إطلالة جذابة للمطربة ديانا حداد على إنستجرام.. صور

تصريح مثير من شاكيرى لمحمد صلاح عقب الانضمام إلى ليفربول

أمين الفتوى يوضح حكم من نسى التشهد الأوسط فى صلاته

تخلصي من شعر الإبط بموزة واحدة فقط .. بهذه الطريقة

ريال مدريد يحدد موعد تقديم خليفة كريستيانو رونالدو

شاهد.. عمليات ترميم عقد الملك توت عنخ آمون

شاهد استقبال الرئيس الإريتري في إثيوبيا.. صور

أول زيارة منذ 22 عاما.. الرئيس الأريتري يصل إثيوبيا

ضاحى خلفان: لا عزاء للإخوانجية ومصر على قلب راجل واحد

معايير الاتحاد الدولي تدفع مودريتش للفوز بالكرة الذهبية

اختفاء مركب صيد مصري قادمة من ميناء مصراتة الليبي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة للمطربة ديانا حداد على إنستجرام.. صور

شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

إطلالة أنيقة لـ ميلانيا ترامب في اسكتلندا.. ولن تصدق سعرها

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

فيديو

وزير الآثار يعلن بداية اكتشاف أسرار التحنيط في سقارة.. فيديو
شاهد.. عمليات ترميم عقد الملك توت عنخ آمون
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسامة أبو الخير: نستهدف عرض 100 ألف أثر في المتحف الكبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟