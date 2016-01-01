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أخبار البلد

البيئة تختتم ورشة عمل حول خفض الانبعاثات والاحتباس الحرارى 

السبت 14/يوليه/2018 - 11:26 ص
صدى البلد
حنان توفيق
اختتمت وزارة البيئة من خلال مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات أعمال ورشة العمل التدريبية على مهارات إعداد وثائق مشروعات خفض الانبعاثات الملائمة للظروف الوطنية، ونظم إجراءات القياس والإقرار والتحقق، وتمويل المشروعات التى تم تنظيمها تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وذلك فى إطار تنفيذ البرنامج التدريبي على التغيرات المناخية لبناء القدرات ورفع الوعى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الورشة هدفت إلى تدريب عدد من المشاركين على إجراءات إعداد وثائق المشروعات طبقا للنماذج الدولية المتعارف عليها بحيث يمكن تقديم هذه النماذج إلى جهات التمويل الدولية والترويج لها للحصول على دعم مالي وتكنولوجي لتنفيذها، وقد شارك بها 20 متدربا من الشباب ونخبة من الاستشاريين وخبراء الاقتصاد والتمويل، حيث تم استعراض نماذج مشروعات حقيقية تمت في مصر أو جار الإعداد لها وتم تدريب المشاركين على كتابة الوثائق وإعداد النماذج الرياضية لتقدير حجم الخفض في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقدير الاحتياجات المالية والتكنولوجية.

وقالت "فؤاد" إن ورشة العمل التدريبية تأتي في إطار من الإجراءات الوطنية التي تتخذها وزارة البيئة لرفع الوعي البيئي وبناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية من أجل تحسين الوضع البيئي في مصر، ومن منطلق حرص الدولة على تفعيل سياسات التعامل مع قضية التغيرات المناخية من خلال رفع كفاءة الباحثين والخبراء من القطاعين العام والخاص وتأسيس صف ثان من المتخصصين بالوزارات المعنية ومكاتب الاستشارات البيئية بما يضمن استدامة أنشطة المشروع على المدى البعيد.

جدير بالذكر أن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات يهدف بشكل عام إلى بناء القدرات الوطنية في موضوعات لم تتطرق إليها المشروعات أو البرامج السابقة مثل بناء القدرات في مجالات إعداد خطط استراتيجيات للتنمية الأقل اعتمادا على الكربون، وإجراءات خفض الانبعاثات الملائمة للظروف الوطنية، وإجراءات القياس والإقرار والتدقيق للتأكد من تحقيق الخفض المطلوب.

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