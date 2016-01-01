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فن

أغنية قمر لــ الدوزي تحقق 7.5 مليون مشاهدة في 4 أيام

السبت 14/يوليه/2018 - 01:00 م
صدى البلد
شيرى نبيل
حققت أغنية "قمر" للنجم المغربي عبد الحفيظ الدوزي 7.5 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» من أربعة أيام، والأغنية من كلمات والحان جلال الحمداوي.

وتمكن الدوزي مؤخرا من تحقيق لقب الأعلى جماهيرية خلال مهرجان "موازين" الذي تخطى الثمانين ألفا، متفوقا بذلك على جميع النجوم العرب المشاركين بنسخة هذا العام، كما تربع بعدها بأيام على عرش مهرجانات الجنوب المغربي بكسره حاجز المائة ألف خلال مشاركته في مهرجان تيميتار الموسيقي في مدينة أغادير المغربية، كما لفت إليه الأنظار مطلع العام بتقديمه الأغنية الدعائية الرسمية لكأس العالم مع النجم العالمي جيسون ديرولو.

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