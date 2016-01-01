أطعمة شائعة تناولها يوميا يضر بصحة القلب

أطعمة عديدة تعد قنبلة موقوتة تضر بصحة القلب وترفع ضغط الدم لغناها بكمية كبيرة من الدهون والصوديوم الذى يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم والتأثير على صحة القلب، إليكِ أطعمة شائعة تتناولينها يوميا تمثل خطرا كبيرا على صحة القلب انتبهى لها يقدمها موقع "بولد سكاى" الهندى.



- الحساء المعلب: يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم الذي يرفع ضغط الدم نتيجة لزيادة الاحتفاظ بالماء في الجسم.



- "تشيز" كيك: غنية بالدهون المشبعة، ما يرفع نسبة الكوليسترول في الدم ويزيد مخاطر أزمات القلب.



- "الدونات": تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات، ما يزيد ارتفاع ضغط الدم.



- الآيس كريم: كارثة من الدهون المشبعة.



- البطاطس المقلية المضاف إليها السكر والمايونيز :مرتفعة فى الصوديوم الذي يرفع ضغط الدم.



- البسطرمة: تحتوي على الدهون المشبعة، والصوديوم الذي يرفع ضغط الدم.



- صلصة الصويا: ملعقة منها تحتوي على 900 ملليجرام من الصوديوم، ما يؤدي لرفع ضغط الدم والإضرار بالقلب.

