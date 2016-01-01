ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .



و أضاف البيان ،ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول ، في حين غادر عدد 58 سيارة نقل محملة بـ 2991 طن قمح .



و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 20698 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16742 طنا .



هذا و قد شملت حركة الصادر من الميناء 21150 طن ملح و 14668 طن يوريا و 800 طن فوسفات و 7181 طن رمل .