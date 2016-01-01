ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

السبت 14/يوليه/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .

و أضاف البيان ،ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول ، في حين غادر عدد 58 سيارة نقل محملة بـ 2991 طن قمح .

و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 20698 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16742 طنا .

هذا و قد شملت حركة الصادر من الميناء 21150 طن ملح و 14668 طن يوريا و 800 طن فوسفات و 7181 طن رمل .

ترشيحاتنا

شاهد.. صورة اللاعب الأغلى في العالم على أكياس الكوكايين في جواتيمالا

على جمعة يوضح حكم الشرع فى قتل الحيوانات الضارة

حريق محدود بقسم حضانات مستشفى ناصر العام في بنى سويف

الأرصاد:الطقس اليوم بداية موجة حارة.. وتحذيرات للمصطافين

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

شاهد.. تمارين رياضية للقضاء على دهون البطن

إطلالة جذابة للمطربة ديانا حداد على إنستجرام.. صور

وزيرة الهجرة تلتقي أعضاء التمثيل العسكري المرشحين للسفارات

دون مجهود 3 أنواع من التوابل تحرق الدهون بسرعة لن تتوقعيها

ساري يخلف كونتي في تدريب تشيلسي

محمد رحيم مخاطبا الكينج: أنت قيمة كبيرة في حياتنا

صحف الإمارات: دعم دولي لمسيرة الإصلاح في مصر.. دبي والقاهرة من أجمل 5 مدن في العالم.. قطر وإيران وراء أكاذيب السجون السرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة للمطربة ديانا حداد على إنستجرام.. صور

شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

إطلالة أنيقة لـ ميلانيا ترامب في اسكتلندا.. ولن تصدق سعرها

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

فيديو

وزير الآثار يعلن بداية اكتشاف أسرار التحنيط في سقارة.. فيديو
شاهد.. عمليات ترميم عقد الملك توت عنخ آمون
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسامة أبو الخير: نستهدف عرض 100 ألف أثر في المتحف الكبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟