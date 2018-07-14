ضاحى خلفان: لا عزاء للإخوانجية ومصر على قلب راجل واحد

مصر...اكتشافات بترولية واعدة ...ونشاطات اقتصادية صاعدة....ولا عزاء للاخونجية

والجماعة المتباعدة !! — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) July 14, 2018

هاجم ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، "الجماعات الإخوانجية"، على حد وصفه، داعيا الله الثبات والتقدم للشعب المصرى.وغرد خلفان عبر صفحته بموقع "تويتر": "مصر اكتشافات بترولية واعدة.. ونشاطات اقتصادية صاعدة.. ولا عزاء للإخوانجية والجماعة المتباعدة!! مصر شعب على قلب رجل ورجل في قلب الشعب.. إلى الأمام".