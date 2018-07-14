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منوعات

ضاحى خلفان: لا عزاء للإخوانجية ومصر على قلب راجل واحد

السبت 14/يوليه/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
شيرين عادل
هاجم ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، "الجماعات الإخوانجية"، على حد وصفه، داعيا الله الثبات والتقدم للشعب المصرى.

وغرد خلفان عبر صفحته بموقع "تويتر": "مصر اكتشافات بترولية واعدة.. ونشاطات اقتصادية صاعدة.. ولا عزاء للإخوانجية والجماعة المتباعدة!!  مصر شعب على قلب رجل ورجل في قلب الشعب.. إلى الأمام".


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