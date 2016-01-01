قوات مكافحة الإرهاب العراقية تؤمن مطار النجف

أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل الآن، بوصول قوات من مكافحة الإرهاب العراقية لتأمين مطار النجف.





اقتحم متظاهرون، أمس الجمعة، مطار النجف الدولي جنوب العراق، على خلفية تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات المطالبة بتحسين الخدمات وإيجاد فرص عمل.





وأوضح أن المتظاهرين وصلوا إلى نقطة التفتيش الأخيرة داخل مطار النجف الدولي.



