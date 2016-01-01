هيئة فلسطينية تطالب بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال على حدود غزة

وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها وحماية المدنيين الفلسطينيين.





دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في فلسطين إلى الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق دولية وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في مسيرات العودة التي بدأت على حدود قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس الماضي.وجددت مؤسسة الضمير في بيان اليوم، السبت، إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية، إثر استشهاد الطفل عثمان رامي حلس (14) عاما من سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بعيار ناري في الظهر، إلى جانب اصابة أكثر من 120 آخرين في الجمعة السادسة عشر من مسيرات العودة على حدود قطاع غزة أمس.يذكر أن مسيرات العودة الكبرى أسفرت منذ بدايتها حتى اليوم عن استشهاد 136 فلسطينيا، وإصابة أكثر من15600 بجروح مختلفة واختناق بالغاز منهم 382 إصابة خطيرة، في استخدام مفرط للقوة، لقمع مئات الآلاف من المواطنين المشاركين في تظاهرات سلمية خلال مسيرات العودة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.