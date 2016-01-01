ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

هيئة فلسطينية تطالب بتحقيق دولي في جرائم الاحتلال على حدود غزة

السبت 14/يوليه/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
ا ش ا
دعت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في فلسطين إلى الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق دولية وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في مسيرات العودة التي بدأت على حدود قطاع غزة منذ الثلاثين من مارس الماضي.

وجددت مؤسسة الضمير في بيان اليوم، السبت، إدانتها لجرائم الاحتلال الإسرائيلي التي تخالف جميع الأعراف والمواثيق الدولية، إثر استشهاد الطفل عثمان رامي حلس (14) عاما من سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بعيار ناري في الظهر، إلى جانب اصابة أكثر من 120 آخرين في الجمعة السادسة عشر من مسيرات العودة على حدود قطاع غزة أمس.

وطالبت المؤسسة المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها وحماية المدنيين الفلسطينيين.

يذكر أن مسيرات العودة الكبرى أسفرت منذ بدايتها حتى اليوم عن استشهاد 136 فلسطينيا، وإصابة أكثر من15600 بجروح مختلفة واختناق بالغاز منهم 382 إصابة خطيرة، في استخدام مفرط للقوة، لقمع مئات الآلاف من المواطنين المشاركين في تظاهرات سلمية خلال مسيرات العودة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ترشيحاتنا

إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية.. غدا

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

أمين الفتوى يوضح حكم من نسى التشهد الأوسط فى صلاته

أول زيارة منذ 22 عاما.. الرئيس الأريتري يصل إثيوبيا

دون مجهود 3 أنواع من التوابل تحرق الدهون بسرعة لن تتوقعيها

تعرف على أغلى 10 صفقات فى تاريخ الدورى الإيطالى

هاري كين وسترلينج يقودان التشكيل المتوقع لإنجلترا أمام بلجيكا

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو

ترامب يتعامل بهمجية وفظاظة في حضور الملكة إليزابيث

فتاة تحتضن ماجد المهندس بحفل بالسعودية ..فيديو

الصحة التايلاندية: فتية الكهف يغادرون المستشفى الخميس المقبل

9 أطعمة قاتلة احذرى تناولها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة للمطربة ديانا حداد على إنستجرام.. صور

شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

إطلالة أنيقة لـ ميلانيا ترامب في اسكتلندا.. ولن تصدق سعرها

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

فيديو

وزير الآثار يعلن بداية اكتشاف أسرار التحنيط في سقارة.. فيديو
شاهد.. عمليات ترميم عقد الملك توت عنخ آمون
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسامة أبو الخير: نستهدف عرض 100 ألف أثر في المتحف الكبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟