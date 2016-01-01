عمرو نصار: الانتهاء من تخصيص ٩٢% من الوحدات الإنتاجية بمجمع مرغم

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي قام بها الوزير صباح اليوم، السبت ، لمجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية، وذلك للتعرف على الموقف التنفيذي لسير الأعمال داخل المجمع.





ورافق الوزير خلال الجولة؛ الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، والمهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس ياسر المغربى، مستشار الوزير للمشروعات القومية، والمهندس إمام السعيد، رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية.

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ خطة طموحة للارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لزيادة معدلات التصدير، لافتًا إلى أن الخطة تستهدف تحقيق التنمية المتوازنة في كل قطاع وفقًا لمزاياه النسبية، وذلك من خلال تحسين تنافسية قطاع الصناعات التحويلية وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية عن طريق تحفيز الاستثمار الصناعي، حيث تستهدف الوزارة إتاحة المزيد من الأراضى للاستثمار الصناعي، فضلًا عن التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة في مختلف المحافظات.وقال الوزير إن مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية يمثل نموذجا متميزا للحاضنات الصناعية المتكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة المتخصصة، ويسهم في إعداد وتأهيل شباب المستثمرين ورجال أعمال المستقبل للريادة في مشروعات القيمة المضافة، والتي تسهم في إعلاء شأن المنتج المحلى ورفع شعار "صنع في مصر".وأوضح نصار أنه تم الانتهاء من تخصيص حوالى ٩٢% من الوحدات الانتاجية بالمرحلة الأولى للمجمع، ٥٠% منها بدء مراحل الإنتاج الفعلى وجار تشغيل الوحدات المتبقية، لافتًا إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية خاصة بالمرحلة الثانية للتوسعات بالمجمع والتي تقدر مساحتها بـ 52 فدانا، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة من خلال إدخال الشركات المتوسطة والكبيرة التي تدعم المنشآت الصغيرة المتواجدة بالمرحلة الأولى، حيث يجري البدء في إجراءات التوفيق والإنشاءات بالمنطقة.وأشار إلى أن الوزارة ساهمت بقيمة 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع، وذلك لتلبية احتياجات جميع الوحدات الصناعية، فضلًا عن تقديم خدمات متطورة للدعم الفني من خلال مركز تكنولوجيا البلاستيك التابع للوزارة من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة لمستثمري المجمع في مجالات تشكيل البلاستيك وآلية تنظيم خطوط الإنتاج داخل المصانع من حيث اختيار نوعية الماكينات وطرق تشغيلها.هذا وقد تفقد الوزير عددا من الوحدات الصناعية التى بدأت الإنتاج والتصدير وتشمل منتجات المواسير البلاستيك ومواد التعبئة والتغليف وزجاجات بلاستيكية، كما تفقد الوزير المساحة المخصصة للمرحلة الثانية للمجمع والتى تقع على مساحة ٥٢ فدانا.