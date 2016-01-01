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أخبار العالم

مقتل 6 من الشرطة الأفغانية خلال اشتباكات مع طالبان

السبت 14/يوليه/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
ا ش ا
أعلن مسؤول أفغاني، مقتل ما لا يقل عن ستة من عناصر قوات الشرطة خلال اشتباك مع مسلحي حركة (طالبان) في حي الخشرود بإقليم نيمروز بجنوب غرب أفغانستان.

وقال المسئول الأمني لوكالة أنباء (بجفاك) الأفغانية اليوم /السبت/" إن المسلحين اقتحموا نقطة تفتيش أمنية في حي الخشرود الليلة الماضية، وإن 6 من رجال الشرطة الأفغانية على الأقل قتلوا وتم الاستحواذ على أسلحتهم وذخيرتهم من قبل المسلحين خلال الاشتباك، ولم تعلق حركة طالبان على هذا التقرير حتى الآن".

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