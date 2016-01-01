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فن

قمر توجه رسالة لجمهورها عن أسباب ظهورها بالمايوه مؤخرا

السبت 14/يوليه/2018 - 12:56 م
صدى البلد
شيرى نبيل
وجهت المطربة قمر اللبنانية رسالة لمنتقدي صورها العارية وظهورها مؤخرا بمايوهات جريئة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وقالت قمر لمهاجميها: "اقبلونا كما نحن أو اتركونا كما نحن فلا أنتم تملكون حق تعديلنا ولا نحن نملك رغبة التبرير".

يذكر أن آخر أعمالها الغنائية كان كليب "Kiss My Lips"، وطرحته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

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