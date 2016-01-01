مستشار المفتي يوضح حكم سماع الأغاني

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البعض لا يعرف حكم سماع الأغانى فالغناء جمال، حسنه حسن وقبيحه قبيح وذلك حسب ما يقال.



وأضاف "عثمان" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته عن سؤال « ما حكم سماع الأغانى؟»، أن هناك أغانى تجعل الإنسان يبتذل فى أسلوبه فلا يصح للإنسان سماعها لأنه كلما سمع الإنسان ما يزود فى مشاعره من رقى فيساعده هذا على علو أخلاقه، وكل ما يساعد على تدنى المشاعر فيقل أخلاقه فهذه أشياء مذمومة.



وأشار الى أن سماع الأغانى يكون مذمومًا لو كان يؤدى إلى تدني الأخلاق ومحمود إن كان يرفع بالسمو الروحى والمشاعر والوجدان.

