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كأس العالم

هاري كين وسترلينج يقودان التشكيل المتوقع لإنجلترا أمام بلجيكا

السبت 14/يوليه/2018 - 11:37 ص
منتخب انجلترا
منتخب انجلترا
محمد رشاد
يلتقي منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، اليوم، السبت، نظيره البلجيكي، في المباراة التي يستضيفها ملعب روستوفسكي فى إطار مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2018 بروسيا.

وخسر منتخب إنجلترا أمام نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف فى مباراة نصف النهائي، بينما تلقى منتخب بلجيكا الخسارة أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 0-1، وسجل الهدف مدافع برشلونة الدولي صامويل أومتيتي، ليلتقي المنتخبان فى مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم.

ويقدم لكم موقع "صدى البلد" التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا فى مواجهة بلجيكا فى مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال.

حارس المرمى: بيكفورد

الدفاع: أشلي يونج – هاري ماجواير – جون ستونز – كايل وولكر

الوسط: كيفين تريبيير – جيسي لينجارد – جوردان هندرسون – ديلي ألي

الهجوم: هاري كين – رحيم ستيرلينج

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