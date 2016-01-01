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اكتشاف آثار أقدم إنسان عاش في الصين قبل مليوني عام

السبت 14/يوليه/2018 - 11:42 ص
اكتشاف آثار أقدم
اكتشاف آثار أقدم إنسان عاش في الصين قبل مليوني عام
ا ش ا
اكتشف فريق أبحاث تابع للأكاديمية الصينية للعلوم موقعا في مقاطعة "شنشي" شمال غربي الصين، به آثار حياة بشرية، ويعود تاريخه إلى أكثر من مليونين ومائة ألف سنة.

وعثر الفريق البحثي على بقايا أحفورية لعظام بشرية، وتحف، وأدوات تقطيع، وغيرها من الأدوات، ما يرجح أن بشرا عاشوا في هذه المنطقة قبل مليونين ومائة ألف سنة، وهو ما سيعيد – فور التحقق منه بشكل نهائي- تحديد توقيت أول إنسان عاش في الصين، حيث كان المتعارف عليه أنه عاش هناك قبل مليون و700 ألف سنة.

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