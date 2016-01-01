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أخبار العالم

الاحتلال يداهم حفلة خطوبة في جنين وتستجوب العريس بعد احتجازه

السبت 14/يوليه/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
ا ش ا
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حفلة خطوبة الشاب الفلسطيني قسام فريحات في بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وافاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، ونصبت حاجزا عسكريا أمام قاعة الحفل، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها، ما منع العديد من المواطنين من المشاركة في الحفل، بعد ان احتجزت العريس فريحات واستجوبته.

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