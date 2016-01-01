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أخبار البلد

وكيل لجنة الدفاع السابق يحدد شروط منح رخصة الكلاب

السبت 14/يوليه/2018 - 11:48 ص
استخدام الكلاب في
استخدام الكلاب في أعمال البلطجة - صورة أرشيفية
مــحـــمــــد مــجـــــدي
قال اللواء محمد عبدالفتاح عمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السابق بمجلس الشعب، إن استخدام الكلاب في ترويع المواطنين واستخدامها في أعمال البلطجة انتشر بصورة كبيرة في الآونة الأخيرة نظرا لعدم السيطرة على سوق تربية الكلاب من خلال منح رخصة لتربية هذه الحيوانات.

وأضاف «عمر» في تصريح لـ«صدى البلد»، أن الأزمة لا تحتاج إلى تشريع جديد، وإنما يجب تشديد الرقابة على أسواق الكلاب ومنح رخص تربيتها لأشخاص بمواصفات معينة وليس لمراهقين يستخدمونها في أعمال البلطجة وترويع الآمنين.

وأوضح أنه يجب أن تنشط الجهات المعنية في مكافحة الكلاب لرصد أية مخالفة في هذا الصدد وعدم التعويل على سن تشريعات جديدة، يكفينا تطبيق القوانين الموجودة حاليا، وعدم منح أية رخص لتربية الكلاب لأي شخص، بل لابد من تضييف دائرة مربي الكلاب، لإحكام السيطرة على هذه الظاهرة.

كان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا لقطات مصورة لأحد البلطجية وهو يعتدي على أحد الشباب ويروعه باستخدام كلب خاص به، كما أصدر النائب العام أمرا بحبس اثنين من البلطجية قاما بسرقة شاب بالإكراه في حلوان من خلال ترويعه باستخدام كلب.

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