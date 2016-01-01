العناني: الكشف عن بئر أثرية بداية لاكتشافات جديدة بسقارة

أعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن بداية كشف أثري وهو بئر بعمق 30 مترا جنوب هرم اوناس بسقارة يرجع للعصر الصاوى نجحت البعثة المصرية الألمانية العاملة فى المنطقة فى الكشف عنه والتى بدأت عملها منذ مارس 2016.



وأكد الوزير - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بحضور محافظ الجيزة ولفيف من السفراء وقيادات الوزارة - أنه تم الكشف عن ورشة للتحنيط وجبانة تضم عددا كبيرا من الآثاث الجنائزي و5 توابيت حجرية تم فتح تابوت واحد والعثور على مومياء فيه عليها بقايا ذهبية .

