التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا في مواجهة انجلترا بكأس العالم.. اليوم

يلتقي منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم،اليوم السبت، نظيره الإنجليزي،في المباراة التي يستضيفها ملعب روستوفسكي فى إطار مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم 2018 بروسيا.



وخسر منتخب بلجيكا مباراة نصف النهائي أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 0-1،وسجل الهدف مدافع برشلونة الدولي صامويل أومتيتي، بينما خسر منتخب انجلترا أمام نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف ليتواجه المنتخبين فى مباراة تحديد المركز الثالث لكأس العالم .



ويقدم موقع صدى البلد،التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا فى مواجهة نظيره الانجليزي فى مباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال.



حراسة المرمى ثيبو كورتوا



الدفاع : يان فرتونجين، كومباني، توماس فيرمايلين، توبى ألديرفيريلد



الوسط : أكسيل فيتسل، كيفين دى بروين، ناصر الشاذلي، يانيك كاراسكو، إيدين هازارد



الهجوم: روميلو لوكاكو.