ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

7800 طالب يؤدون امتحانات الإعدادية بكفر الشيخ.. غدا

السبت 14/يوليه/2018 - 11:49 ص
صدى البلد
محمود زيدان
يؤدي 7800 طالب وطالبة بمحافظة كفر الشيخ، غدًا، الأحد، امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، في 59 لجنة موزعة على مستوى المحافظة.

وأفادت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال بيان، بأنه تم توزيع أرقام الجلوس للمدارس ، وتسليم جميع إداريات اللجان للمراقبين الأوائل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين لإعداد اللجان.

وأضاف البيان:"ستبدأ أعمال تصحيح أوراق الإجابات عقب الانتهاء من امتحان كل مادة،حيث سيتم البدء في تصحيح مادة اللغة العربية يوم الاثنين وسوف يتم تصحيح بقية المواد تباعًا لسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة.

ترشيحاتنا

اختفاء مركب صيد مصري قادمة من ميناء مصراتة الليبي

ضاحى خلفان: لا عزاء للإخوانجية ومصر على قلب راجل واحد

مرور الجيزة: افتتاح المرحلة الأولى من نفق النهضة اليوم

وزير البترول يبحث مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

الرئيس الفرنسي يشارك في احتفالات العيد الوطني بباريس.. فيديو

على جمعة يوضح حكم الشرع فى قتل الحيوانات الضارة

دون مجهود 3 أنواع من التوابل تحرق الدهون بسرعة لن تتوقعيها

استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

وزيرة الهجرة تلتقي أعضاء التمثيل العسكري المرشحين للسفارات

التشكيل المتوقع لمنتخب بلجيكا في مواجهة انجلترا بكأس العالم.. اليوم

الأرصاد:الطقس اليوم بداية موجة حارة.. وتحذيرات للمصطافين

فى ذكرى ميلاده.. يوسف وهبى استعد لتجسيد شخصية الرسول والأزهر منعه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جذابة للمطربة ديانا حداد على إنستجرام.. صور

شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

إطلالة أنيقة لـ ميلانيا ترامب في اسكتلندا.. ولن تصدق سعرها

منة فضالي ترقص مع رامي صبري في ختام حفله بمدينة العلمين الجديدة.. صور

فيديو

وزير الآثار يعلن بداية اكتشاف أسرار التحنيط في سقارة.. فيديو
شاهد.. عمليات ترميم عقد الملك توت عنخ آمون
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسامة أبو الخير: نستهدف عرض 100 ألف أثر في المتحف الكبير

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟