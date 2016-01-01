7800 طالب يؤدون امتحانات الإعدادية بكفر الشيخ.. غدا

يؤدي 7800 طالب وطالبة بمحافظة كفر الشيخ، غدًا، الأحد، امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، في 59 لجنة موزعة على مستوى المحافظة.



وأفادت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال بيان، بأنه تم توزيع أرقام الجلوس للمدارس ، وتسليم جميع إداريات اللجان للمراقبين الأوائل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين لإعداد اللجان.



وأضاف البيان:"ستبدأ أعمال تصحيح أوراق الإجابات عقب الانتهاء من امتحان كل مادة،حيث سيتم البدء في تصحيح مادة اللغة العربية يوم الاثنين وسوف يتم تصحيح بقية المواد تباعًا لسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة.

