وصول وسفر 4613 راكبا بموانئ البحر الأحمر

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال أربع سفن وهى أمانة، مسرة ، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس وعلى متنها 398 راكبا و 90 شاحنة بضائع و 14 شاحنة عفش ركاب و 42 سيارة .





بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة الحرية2 و على متنها 23 شاحنة وغادرت ثلاث سفن و هى امانة ، مسرة ، بوسيدون اكسبريس و على متنها 2090 راكبا من عمالة خدمة الحجاج و 64 شاحنة و 27 سيارة .





كما استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 548 راكبا و 89 سيارة و غادرت بالامس العبارة القاهرة و على متنها 413 راكبا و 76 سيارة .





على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1164 راكبا و تداول 85 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنها 352 راكبا و 16 برادا و 27 سيارة .



