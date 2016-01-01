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وصول وسفر 4613 راكبا بموانئ البحر الأحمر

السبت 14/يوليه/2018 - 12:56 م
صدى البلد
حسن غنيمة
صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال أربع سفن وهى أمانة، مسرة ، بوسيدون اكسبريس ، نما اكسبريس وعلى متنها 398 راكبا و 90 شاحنة بضائع و 14 شاحنة عفش ركاب و 42 سيارة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة الحرية2 و على متنها 23 شاحنة وغادرت ثلاث سفن و هى امانة ، مسرة ، بوسيدون اكسبريس و على متنها 2090 راكبا من عمالة خدمة الحجاج و 64 شاحنة و 27 سيارة .

كما استقبل ميناء الغردقة العبارة القاهرة و على متنها 548 راكبا و 89 سيارة و غادرت بالامس العبارة القاهرة و على متنها 413 راكبا و 76 سيارة .

على جانب آخر ، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1164 راكبا و تداول 85 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنها 352 راكبا و 16 برادا و 27 سيارة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها 357 راكبا و 18 برادا و 14 تريلا و 24 سيارة وغادرت السفينتان ايلة و بريدج و على متنهما 455 راكبا و 16 برادا و 21 تريلا و 4 سيارات.

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