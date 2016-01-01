تنفيذا لتوجيهات الرئيس..التموين تبحث مع سلسلة لولو هايبر ماركت إنشاء 10 فروع جديدة

التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفدا من سلسلة لولو هايبر ماركت، لبحث إنشاء 10 فروع جديدة والتوسع في إقامة المناطق اللوجستية الكبرى وتنظيم قطاع التجارة الداخلية فى القاهرة الكبرى والمحافظات.



ويأتي ذلك ضمن الخطة الإستراتيجية الشاملة التي يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية بتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال التجارة الداخلية بإنشاء أسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية في جميع المحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل.



وقال وزير التموين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضي المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار.



وأضاف المصيلحي، خلال الاجتماع الذي عقده بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع معتز السطوحى، الشريك المصرى فى السلسلة التجارية، وحذيفة قريشى، المدير الإقليمى للمجموعة، واللواء أحمد يوسف، مدير الأمن والعلاقات الحكومية، وأحمد إبراهيم، مدير التصدير، أن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوي الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار.



ونوه وزير التموين، بأن الوزارة تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء الأراضي للمشروعات الكبرى، خاصة فى مجال التجارة الداخلية.



وقال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف التقنين التام لاحتياجات كل محافظة بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالي من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.



وأضاف عشماوي أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التي يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، و3 إلى 4 مراكز تجارية وسوقين تجاريين على مساحة 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية والتي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أن مع العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة ستحدث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر.



وأوضح أنه تم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقي المحافظات، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر في التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة.



وأكد معتز السطوحى، الشريك المصرى فى السلسلة التجارية، أن مجموعة اللولو الهندية الإماراتية لتجارة التجزئة سوف تنشئ أكثر من ١٠ فروع للمجموعة في مصر خلال العام المقبل لتوفير 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



وقال السطوحي إن الإدارة اتفقت مع منتجين مصريين على تصنيع بضائع خاصة للولو كما تفعل فى دول عديدة، حيث يصدر نحو 300 صنف من السوق المصرية للسوق الخليجية ودول مثل تنزانيا والجزائر وتوجد للمجموعة فروع بها.



وأشاد بخطة جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع في إقامة المناطق والسلاسل التجارية والسوبر ماركت والمناطق اللوجستية ومنافذ الفرانشايز بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتطوير الأسواق العشوائية وتنمية قطاع التجارة الداخلية.

