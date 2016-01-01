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حوادث

توفيق عكاشة في أول ظهور عقب زواجه: أثق في نزاهة القضاء المصري.. فيديو

السبت 14/يوليه/2018 - 01:03 م
صدى البلد
محمد عبدالله
قال الإعلامي توفيق عكاشة إنه يثق في القضاء، مؤكدا أن العدالة ستكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في القضية.

وأضاف عكاشة، في أول ظهور له بعد زواجه، أثناء نظر طعنه على حبسه في تزوير شهادة الدكتوراه، أنه يمثل أمام القضاء المصري لثقته الكبيرة فيه، مشيرا إلى أنه يثق في نزاهة القضاء المصري الذي يعنبر من أنزه أنظمة التقاضي على مستوى العالم.

وأوضح أنه كذلك يثق في دفاعه المتمثل في الدكتور أحمد فتحي سرور، واصفًا إياه بـ"معلم القانون"، وقال إن القضية تم تأجيلها لجلسة 13 أكتوبر لضم المفردات.

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