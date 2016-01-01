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فن

سلاف فواخرجى توجه رسالة لمن واساها فى رحيل والدتها

السبت 14/يوليه/2018 - 01:07 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة سلاف فواخرجى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" توجه فيه رسالة إلى كل من واساها فى والدتها الراحلة ابتسام أديب.

وقالت سلاف فى رسالتها: "الشكر الجزيل لكل من أكرمنا وواسانا بفقيدتنا "ابتسام أديب".. الباقية في أرواحنا وأسمائنا وتفاصيلنا والخالدة بحبها الذي نثرته في قلوب كل من عرفها ومن لم يعرفها".

وأضافت: "كان لتعزيتكم ومشاعركم الصادقة أبلغ الأثر في نفوسنا، سواء بالحضور أو الاتصال أو بأي وسيلة من وسائل التواصل أو بالكتابة أو بالدعاء وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن.. نسأل الله ألا يفجعكم بعزيز وأن لايريكم سوءا في أنفسكم ولا في من تحبون.. وأن يبعد عن قلوبكم كل حزن وألم".

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