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منوعات

الأمم المتحدة للفنون تنظم احتفالية عيد الأب بعد غد

السبت 14/يوليه/2018 - 01:01 م
أرشيفية للآباء
أرشيفية للآباء
ا ش ا
تقيم منظمة الأمم المتحده للفنون احتفالية "عيد الأب" فى عامها الثالث على التوالى مساء بعد غد "الإثنين ".

وتكرم الاحتفالية لفيفا من الفنانين والشخصيات العامة على رأسهم الفنانان جميل راتب وحسن حسني والمطرب مدحت صالح والمطرب اللبناني معين شريف وبحضور الكابتن حسن شحاته.

وأوضح الدكتور نبيل رزق رئيس منظمة الأمم المتحده للفنون في تصريح اليوم السبت أن الاحتفالية ستكرم أيضا عددا من الشخصيات فى كافة المجالات بلقب "الأب القدوة" وهم الدكتور كمال الجنزورى،ووالد الشهيد أحمد الشبراوى والكابتن حسن شحاته وصلاح غالى والد الكابتن محمد صلاح والشاعر الكبير شوقي حجاب والرائد محمد طارق ، ويقدم الاحتفالية الإعلامية سحر الجمل .

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