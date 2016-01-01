برلماني يعد مشروع قانون يجرم حيازة الكلاب دون ترخيص



أعلن الدكتور اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، أنه سيقوم بإعداد مشروع قانون يجرم حيازة «الكلاب» دون ترخيص وباجراءات مشددة.



وقال نصر الدين فى بيان صحفى، انتشرت وبصورة تدعو للقلق ظاهرة اقتناء الشباب للكلاب الشرسة، والسير بها فى الأماكن العامة بلا أي ضوابط.



وأضاف نصر الدين، ان الكلاب تحولت لأداء للبلطجة والترويع، مستشهدا بما حدث بمنطقة فيصل وقيام احد الشباب بممارسة البلطجة على شاب اخر مستخدما «كلبه».



وأكد نصر الدين، أن مشروع القانون سيضع ضوابط صارمة للسماح بالحصول على ترخيص للكلاب، لن تقل هذه الضوابط عن شروط حمل تراخيص السلاح، وستكون وزارة الداخلية هى الجهة الوحيدة المنوط بها منح هذه التراخيص، بعد استصدار شهادة من الطب البيطرى بان الحيوان غير حامل لأي أمراض.

