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برلمان

السجيني: قرار النشيد الوطنى يوميا فى المستشفيات تزيد والشعب رفضه

السبت 14/يوليه/2018 - 12:55 م
المهندس أحمد السجينى،
المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
فريدة على و ماجدة بدوى و محمود إبراهيم
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرار النشيد الوطنى يوميا فى المستشفيات تزيد والشعب رفضه.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أنه لا يمكن لأى مصرى شريف أن يقف متفرجا أمام طوفان الإساءة والسخرية التى اقترنت بقرار وزيرة الصحة، بالإضافة إلى أن التسجيلات المتداولة لبعض المستشفيات التى امتثلت للقرار لا تعبر أداء منضبط قائلا: "المسألة متعلقة بالسلام الوطنى المصرى و هذه مسألة ليست قابلة للتجارب او العند".

ولفت إلى أن القرار غير مدروس و سلبياته أضعاف الايجابيات ان وجدت، متابعا: "الوزير يجب أن يتحلى ببعض التقديرات السياسية و ليس عيبا فى مثل هذه الحالات أن يواجه و يشرح وجهة نظره بقوة فى مسببات قراره و فى النهاية يعلن التراجع عن القرار استجابة لرد الفعل الشعبى فى عدم تقبله ... هذا افضل من ان يصدر المسئول قرار و لا يحترمه أحد من العاملين معه و لا ينفذه".

واختتم تصريحاته بقوله: "الحالة الأولى تعكس احترام و قوة .. اما الحالة الثانية تنال من الهيبة و تعكس ضعف و خيبة".

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