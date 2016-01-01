بالصور.. الاستعدادات النهائية لحفل ختام أكاديمية برشلونة بمطروح

أقيم اليوم السبت، آخر بروفة لاستعدادات أكاديمية برشلونة, للحفل الختامي, غدا الأحد, بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح وذلك بمركز شباب مطروح.



قامت مديرية الشباب والرياضة بمطروح بمتابعة التدريبات المكثفة لناشئي برشلونة بمطروح, لمدة 7 أشهر كاملة, واكتشاف المهارات المميزة وتنميتها من خلال فريق مميز من المدربين الفنيين بمطروح.



وأقيمت الأكاديمية على مدار 7 شهور بمشاركة حوالى 500 لاعب من ناشئين مطروح وذلك تحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بمطروح بالتنسيق مع مسئولين برشلونة بالقاهرة.