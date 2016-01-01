تدريب 40 معاقا لإدماجهم في سوق العمل بالشرقية.. صور

أناب محمد سعفان وزير القوى العاملة، محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة للتشغيل لافتتاح فعاليات البرنامج التدريبي الثالث المنعقد بمحافظة الشرقية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل ذوي القدرات الخاصة لإدماجهم في سوق العمل، وذلك خلال الفترة من 14 حتى 19 يوليو الجاري.





يأتي ذلك طبقًا لبروتوكول التعاون بين الوزارة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل لتوعية الأشخاص ذوي القدرات الخاصة بأهمية العمل وتأهيلهم للمشاركة في التنمية والتوعية بأحكام قانون العمل، والقوانين ذات الصلة.





البرنامج تضمن التدريب على كيفية إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة، ويستفيد من التدريب بالبرنامج الثالث 40 من ذوي القدرات الخاصة ممن يحملون مؤهلات مختلفة لتأهيلهم لسوق العمل .



