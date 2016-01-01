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كأس العالم

مستبعدو الأهلي يؤدون مرانهم بالتتش

السبت 14/يوليه/2018 - 01:18 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أدى باكاماني وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وأحمد علاء ومحمود الجزار ومحمد شريف ومصطفى شوبير، ومحمد الغندور ، بجانب عمرو جمال العائد من تجربة احتراف، تدريباتهم صباح اليوم على ملعب التتش تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال.

ويتوجه فريق الكرة بالأهلي إلى الإسكندرية اليوم؛ للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب البوتسواني في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي تقام بعد غد الثلاثاء على ملعب برج العرب.

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