شاهد.. أرقى فنادق العاصمة الفنلندية في انتظار ترامب قبل قمته مع بوتين

ذكرت صحيفة "هيلسينجين سانومات" الفنلندية، أمس، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ,وزوجته ميلانيا ترامب، سيقيمان في فندق "هيلتون هلسنكي كولاستياتوربا"، وذلك خلال قمته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي ستعقد في قصر الرئاسة الفنلندي.



وقالت الصحيفة إن ترامب وزوجته سيصلون إلى فنلندا في الساعة التاسعة مساءً وسيقيمون في فندق هيلتون، مشيرة إلى أن الفندق يقع على البحر ويبعد 15 دقيقةعن مركز المدينة.



وأوضحت الصحيفة أن الفندق سبق وأن استقبل مناسبات رسمية ومؤتمرات صحفية من مختلف المستويات، لافتة إلى استقباله في 2014 للقاء بين رؤساء وزراء دول شمال أوروبا وبريطانيا ودول البلطيق لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي لشمال أوروبا.



ومن المقرر أن يلتقي ترامب وبوتين بقصر الرئاسة الفنلندي في الساعة الواحدة حيث سيستمر اللقاء حوالي 3 ساعات بحسب السلطات الفنلندية.