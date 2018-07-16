ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

تنسيق 2018 .. مواعيد تقدم الطلاب برغباتهم وشرائح المجموع لطلاب المرحلة الأولى

السبت 14/يوليه/2018 - 01:06 م
صدى البلد
ابراهيم الديب و مى شاهين
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تعليمات مهمة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني، لالتحاق طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة بالجامعات والتى تنطلق اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16/7/2018 وحتى يوم الجمعة الموافق 20/7/2018.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي، www.Tansik.Egypt.gov.eg موقع تنسيق الجامعات، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق، كما سيتم تقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام وذلك وفقا لشرائح المجموع اليومية.

وأعلنت الوزارة مواعيد تقدم الطلاب برغباتهم وشرائح المجموع لطلاب المرحلة الأولي، حيث يتم تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت طبقا لشرائح المجموع اليومي كالتالي:-
أ - المجموعة العلمية (شعبة العلوم):
الاثنين 16/7/2018 للحاصلين على مجموع 406 درجات فأكثر
الثلاثاء 17/7/2018 للحاصلين على مجموع401 درجة لأقل من 406 درجات
الأربعاء 18/7/2018 للحاصلين على مجموع 399 درجة لأقل من 401 درجة
الخميس 19/7/2018 للحاصلين على مجموع396 درجة لأقل من 399 درجة
الجمعة 20/7/2018 للحاصلين على مجموع درجة 394 لأقل من 396 درجة

ب – المجموعة العلمية (الشعبة الهندسية):
الاثنين 16/7/2018 للحاصلين على مجموع 403 درجات فأكثر
الثلاثاء 17/7/2018 للحاصلين على مجموع 397 درجة لأقل من 403 درجات
الأربعاء 18/7/2018 للحاصلين على مجموع 392 درجة لأقل من 397 درجة
الخميس 19/7/2018 للحاصلين على مجموع 387 درجة لأقل من 392 درجة
الجمعة 20/7/2018 للحاصلين على مجموع 385 درجة لأقل من 387 درجة

ج- المجموعة الأدبية:
الاثنين 16/7/2018 للحاصلين على مجموع 380 درجة فأكثر
الثلاثاء 17/7/2018 للحاصلين على مجموع 365 درجة لأقل من 380 درجة
الأربعاء 18/7/2018 للحاصلين على مجموع 345 درجة لأقل من 365 درجة
الخميس 19/7/2018 للحاصلين على مجموع 330 درجة لأقل من 345 درجة
الجمعة 20/7/2018 للحاصلين على مجموع 328 درجة لأقل من 330 درجة
تنسيق 2018 .. مواعيد تقدم الطلاب برغباتهم وشرائح المجموع لطلاب المرحلة الأولى
تنسيق 2018 .. مواعيد تقدم الطلاب برغباتهم وشرائح المجموع لطلاب المرحلة الأولى
تنسيق 2018 .. مواعيد تقدم الطلاب برغباتهم وشرائح المجموع لطلاب المرحلة الأولى

ترشيحاتنا

الزمالك يرسل استغناء أحمد الشناوى ومصطفى فتحي لبيراميدز

هل سورة الفاتحة تعادل أربعين يمينًا

على جمعة يوضح حكم الشرع فى قتل الحيوانات الضارة

شاهد.. صورة اللاعب الأغلى في العالم على أكياس الكوكايين في جواتيمالا

الاتحاد الأوروبي يوجه صفعة قوية لإسرائيل

الإفتاء: زواج التوائم الملتصقة جائزشرعا

مباراة بلجيكا وانجلترا سادس المواجهات التى تكررت بنفس النسخة في كأس العالم

وزيرة الصحة أمام البرلمان لعرض خطتها.. غدا

مشاهدة مباراة بلجيكا وانجلترا بث مباشر

معايير الاتحاد الدولي تدفع مودريتش للفوز بالكرة الذهبية

برشلونة لم يتحرك لضم ويليان نجم تشيلسي

افتتاح نفق النهضة تجريبيا في الاتجاه القادم من الدقي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

إطلالة جذابة للمطربة ديانا حداد على إنستجرام.. صور

شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

إطلالة أنيقة لـ ميلانيا ترامب في اسكتلندا.. ولن تصدق سعرها

فيديو

توفيق عكاشة في أول ظهور عقب زواجه: أثق في نزاهة القضاء المصري.. فيديو
وزير الآثار يعلن بداية اكتشاف أسرار التحنيط في سقارة.. فيديو
شاهد.. عمليات ترميم عقد الملك توت عنخ آمون
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟