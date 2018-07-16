تنسيق 2018 .. مواعيد تقدم الطلاب برغباتهم وشرائح المجموع لطلاب المرحلة الأولى

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تعليمات مهمة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني، لالتحاق طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة بالجامعات والتى تنطلق اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16/7/2018 وحتى يوم الجمعة الموافق 20/7/2018.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت"التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي، www.Tansik.Egypt.gov.eg موقع تنسيق الجامعات، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق، كما سيتم تقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام وذلك وفقا لشرائح المجموع اليومية.



وأعلنت الوزارة مواعيد تقدم الطلاب برغباتهم وشرائح المجموع لطلاب المرحلة الأولي، حيث يتم تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت طبقا لشرائح المجموع اليومي كالتالي:-

أ - المجموعة العلمية (شعبة العلوم):

الاثنين 16/7/2018 للحاصلين على مجموع 406 درجات فأكثر

الثلاثاء 17/7/2018 للحاصلين على مجموع401 درجة لأقل من 406 درجات

الأربعاء 18/7/2018 للحاصلين على مجموع 399 درجة لأقل من 401 درجة

الخميس 19/7/2018 للحاصلين على مجموع396 درجة لأقل من 399 درجة

الجمعة 20/7/2018 للحاصلين على مجموع درجة 394 لأقل من 396 درجة



ب – المجموعة العلمية (الشعبة الهندسية):

الاثنين 16/7/2018 للحاصلين على مجموع 403 درجات فأكثر

الثلاثاء 17/7/2018 للحاصلين على مجموع 397 درجة لأقل من 403 درجات

الأربعاء 18/7/2018 للحاصلين على مجموع 392 درجة لأقل من 397 درجة

الخميس 19/7/2018 للحاصلين على مجموع 387 درجة لأقل من 392 درجة

الجمعة 20/7/2018 للحاصلين على مجموع 385 درجة لأقل من 387 درجة



ج- المجموعة الأدبية:

الاثنين 16/7/2018 للحاصلين على مجموع 380 درجة فأكثر

الثلاثاء 17/7/2018 للحاصلين على مجموع 365 درجة لأقل من 380 درجة

الأربعاء 18/7/2018 للحاصلين على مجموع 345 درجة لأقل من 365 درجة

الخميس 19/7/2018 للحاصلين على مجموع 330 درجة لأقل من 345 درجة

الجمعة 20/7/2018 للحاصلين على مجموع 328 درجة لأقل من 330 درجة