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فن

منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

السبت 14/يوليه/2018 - 01:17 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة منة فضالي، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، خلال رحلتها إلى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

وظهرت منه مرتدية فستانا قصيرا منقوشا بالورود، واعتمدت على شعرها المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا هادئا متناسقا مع ملامحها الجذابة وإطلالتها البسيطة.

يذكر أن آخر أعمال منة فضالى التى عرضت فى رمضان الماضى كان الجزء الخامس والأخير من مسلسل "سلسال الدم" مع عبلة كامل ورياض الخولى، وإخراج مصطفى الشال.
منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور
منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور
منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور
منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

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