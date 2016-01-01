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كأس العالم

ريال مدريد يحضر عرضا مغريا لضم نجم توتنهام

السبت 14/يوليه/2018 - 12:56 م
توتنهام الإنجليزي
توتنهام الإنجليزي
محمد رشاد
يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف الفريق عقب رحيل أسطورة ريال مدريد كرستيانو رونالدو .

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن ريال مدريد يجهز عرضا بقيمة 150 مليون يورو بالإضافة إلى جاريث بيل، من أجل التعاقد مع كين.

وأضافت الصحيفة أن توتنهام قلق من جاريث بيل، بسبب الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها اللاعب الويلزي.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد يريد مهاجم ذو إمكانيات تهديفية عالية، من أجل تعويض كريستيانو رونالدو، الذي يسجل 50 هدفا في الموسم الواحد، بعد رحيله إلى يوفنتوس.

ويعتلي هاري كين، صدارة هدافي بطولة كأس العالم المقامة في روسيا برصيد 6 أهداف.

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