اسمعونا: 32 زيارة لخبراء من الخارج و 500 عملية جراحية لغير القادرين

صرحت الدكتورة رنا زيدان عضو مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا التنموية ومديرة مبادرة "وقتك لبلدك"، أن المؤسسة استطاعت إجراء 500 عملية جراحية لغير القادرين من خلال مبادرة " وقتك لبلدك"، والتي تهتم باستقدام الخبراء من الأطباء المصريين بالخارج وإجراء عمليات لغير القادرين.



وأضافت زيدان أن "اسمعونا" استقدمت أكثر من 32 خبيرا من الخارج، ودربت أكثر من 350 طبيبا بالمستشفيات الجامعية على يد عدد من الخبراء المصريين من خلال عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية.



وأشارت مدير مبادرة وقتك لبلدك إلى أن "اسمعونا" نفذت غرفة نموذجية بها 5 حضانات في مركز حضانات الأقصر الجديد، وجار الانتهاء من تنفيذ غرفة أخرى تحتوي على 5 حضانات بمستشفى جهينة بسوهاج وذلك ضمن مشروع "الحضانة روح.



وأضافت عضو مجلس أمناء اسمعونا أن المؤسسة مستمرة في دعم كل أهالينا من غير القادرين سواء في تنمية القرى أو في ملف الصحة، مشيرا إلى أن دور المجتمع المدني يتمثل في دعم القرى المهمشة والفقيرة وخاصة في صعيد مصر.



