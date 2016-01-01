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كأس العالم

نجم منتخب بلجيكا: نتطلع لتكرار الفوز على إنجلترا

السبت 14/يوليه/2018 - 01:00 م
توماس مونييه، نجم
توماس مونييه، نجم منتخب بلجيكا
محمد رشاد
أكد توماس مونييه، نجم منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم ، أن مباراة فريقه ضد نظيره الإنجليزي، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال روسيا 2018، ستكون بنكهة النهائي.

وقال مونييه خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "احتفظ بذكريات جميلة مع الشياطين الحمر منذ طفولتي، الآن الأمور تغيرت لأنني تعودت أن أكون جزءًا من الفريق، ولكني ما زلت أستمتع بكل ثانية دون أي ثقة زائدة في وضعي الجديد".

وأضاف: "لا أعتبر نفسي مختلفًا جدًا، فأنا شخص عادي يهتم ربما بكثير من الأشياء".

وعن مباراة فرنسا التي غاب عنها بسبب الإيقاف، قال: "لقد كانت خيبة أمل حقيقية، كنت أعيش الأجواء وأرى المشجعين يتمازحون، وتجتاحني الرغبة في الانضمام إليهم، كنت أتمنى أن نعدل النتيجة، ولكن لم نتمكن من تحقيق ذلك".

واختتم: "ستكون مواجهة بنكهة النهائي أيضا، لدينا رغبة جامحة في التغلب عليهم مرة أخرى، ولا شك أن الإنجليز سيكونون متحفزين كذلك، ولكني أعتقد أننا أقوى منهم".

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