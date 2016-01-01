برلمانى: مصر تعرضت لـ60 ألف شائعة فى الثلاثة أشهر الماضية

قال النائب محمد العقاد، إن مصر لم تتعرض منذ فترة حكم محمد على، لفترة مثل التى تعرضت لها منذ عدة أشهر، حيث تشير التقارير إلى أنه في الثلاثة أشهر الأخيرة تعرضت الدولة لأكثر من 60 ألف شائعة، جميعها تهدف لضرب الاستقرار والتشكيك فى مؤسسات الدولة وأجهزتها والنيل منها.



وأوضح العقاد، فى بيان صحفى اليوم، السبت، أن هذه الشائعات يطلقها المغرضون للتشكيك فى حجم الإنجازات التى تشهدها فى السنوات الأربع الأخيرة، حيث تم تنفيذ أكثر من 11 الف مشروع قومى بتكلفة تصل إلى 2.3 تريليون جنيه، وهذا إنجاز لم تشهده مصر فى تاريخها على مر العصور.



وطالب عضو مجلس النواب، المواقع الإخبارية بعدم ترديد الشائعات دون التأكد من صحة المعلومات المتداولة، وأن يستقوا حقيقة هذه الأخبار من المصادر الرسمية لكل مؤسسات الدولة، خاصة أن الدولة أصبحت تمتلك أجهزة قوية تتعامل مع الحدث فور وقوعه.‏

