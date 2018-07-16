تنسيق 2018.. التعليم العالي تعلن أماكن تسجيل الرغبات وتحذر الطلاب

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد إدخال الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة بالجامعات والتى تنطلق اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 16/7/2018 وحتى يوم الجمعة الموافق 20/7/2018، بحد أدنى للشعبة العلمية 394 درجة فأكثر أي بنسبة 96.10% فأكثر، والشعبة الهندسية 385 درجة فأكثر أي بنسبة 93.90% فأكثر، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر.





وقالت الوزارة في بيان لها، إن تسجيل الرغبات يتم عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، حيث يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.





أما عن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني، فأوضحت الوزارة أنه من خلال معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، والكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.





وأعلنت الوزارة مزايا خدمة التنسيق الالكتروني، وقالت إنه يعمل على التيسير علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق كما توفر عليهم عناء الزحام والطوابير، ويقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات، وتتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع.





كما تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات بطريقة سهلة وبسيطة، وتمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول علي نتيجة التنسيق من موقع التنسيق علي الإنترنت.





ووجهت الوزارة تعليمات هامة للطلاب ومنها، أن هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع ليمكن إتمام التنسيق والفرز وإعلان النتيجة، وسيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك، وان الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.



