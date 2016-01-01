ميلنر يكشف عن سبب اعتزاله اللعب الدولي مع الإنجليز

كشف الإنجليزي جيمس ميلنر، لاعب فريق ليفربول، عن سبب اعتزاله اللعب الدولي والابتعاد عن منتخب إنجلترا، عقب انتهاء مباريات كأس العالم بروسيا 2018.





وقال "ميلنر"، في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل"، "لقد كنت محظوظًا لأنني لعبت مع منتخب بلادي، لكن كان لدي وقتي، قررت أن الشيء الصحيح لي ولإنجلترا أن أعتزل، عليك أن تدع الشباب يكملون الطريق، هذا ما أردت، لم يكن هذا قرارًا سيئًا، مع الأخذ في الاعتبار مدى نجاحهم".





وأضاف: "قد لعبت مع معظم لاعبي منتخب إنجلترا وكانوا يمثلون المنتخب بالطريقة الصحيحة، إنهم مجموعة من الفتيان الذين لديهم شخصيات جيدة، سعداء باللعب معًا كإخوة".





وعن رودجرز، المدير الفني السابق لليفربول، قال: "لقد وقعت مع رودجرز ولكني لم أحصل على فرصة للعب معه لفترة طويلة، وهذا أمر مؤسف، ولكني لست مندهشًا من قيامه بعمل رائع في سيلتيك، و قد ارتفع رصيده بشكل كبير، يمكن للناس أن يتحدثوا عن ذلك لأن سيلتيك كان مهيمنًا و لكن أداء مثل هذا مع الاستمرارية إنجاز عظيم".





وعن ستيفن جيرارد، أسطورة الريدز، واصل: "لعبت مع جيرارد في إنجلترا وكان يلعب في ليفربول، ربما كان أفضل لاعب لعبت معه إنه هادئ جدًا، رجل صلب، و ليس متعصبا وعندما يتحدث أنت تستمع به، لديه الكثير من الخبرة".





وواصل: "شاهدت بعض المقاطع التي تدرب بها في ليفربول وهذا كان مثيرًا للاهتمام ولكن سيكون أكثر إثارة للاهتمام أن نرى كيف سيؤدي كمدرب، رينجرز ناد كبير، أنا متأكد من أنه سيؤدي بشكل جيد في اسكتلندا أيضًا، سيكون رائعًا " .





وواصل: "أعرف كيف يمكن أن تكون الرياضة مهمة، من المهم للغاية إشراك الشباب في الرياضة، إذا كان لديهم وقت غير مناسبًا في المنزل، أو في واجبات منزلية، أو مع أطفال آخرين، مهما كان الأمر، يمكن للرياضة أن تُحدث فرقًا، يمكن أن تأخذك بعيدًا عن أي أزمات".



