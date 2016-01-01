فضيحة.. موظفو البيت الأبيض يجهلون خريطة المملكة المتحدة.. صور

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اسكتلندا، اليوم، السبت، حيث يتوقع أن يلعب الجولف في منتجعه في أيرشاير.



وفي الوقت الذي لعب فيه الرئيس الأمريكي لعبة الجولف في اسكتلندا، استغرق موظفو البيت الأبيض بعض الوقت لإلقاء نظرة على خريطة المملكة المتحدة، وبعدها أعلن البيت الأبيض أن دونالد ترامب وزوجته ميلانيا غادرا المملكة المتحدة، بعد أن هبط الزوجان في اسكتلندا.



وعلى الرغم من إزالة التغريدة المذهلة بعد أكثر من ساعتين على الحساب الرسمي للمكتب البيضاوي، هرع مستخدمو وسائل الإعلام الاجتماعية لالتقاط صور للتغريدة المحذوفة للإشارة إلى الخطأ وزعم الجهل.