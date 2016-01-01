ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

فضيحة.. موظفو البيت الأبيض يجهلون خريطة المملكة المتحدة.. صور

السبت 14/يوليه/2018 - 01:17 م
ترامب وقرينته برفقة
ترامب وقرينته برفقة الملك اليزابيث في اول زيارة لبريطانيا
على صالح
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اسكتلندا، اليوم، السبت، حيث يتوقع أن يلعب الجولف في منتجعه في أيرشاير.

وفي الوقت الذي لعب فيه الرئيس الأمريكي لعبة الجولف في اسكتلندا، استغرق موظفو البيت الأبيض بعض الوقت لإلقاء نظرة على خريطة المملكة المتحدة، وبعدها أعلن البيت الأبيض أن دونالد ترامب وزوجته ميلانيا غادرا المملكة المتحدة، بعد أن هبط الزوجان في اسكتلندا.

وعلى الرغم من إزالة التغريدة المذهلة بعد أكثر من ساعتين على الحساب الرسمي للمكتب البيضاوي، هرع مستخدمو وسائل الإعلام الاجتماعية لالتقاط صور للتغريدة المحذوفة للإشارة إلى الخطأ وزعم الجهل.

ترشيحاتنا

تحقيقات أمن الدولة مع رئيس الجمارك: عملات أجنبية بمقر الاستراحة.. والمتهمون يقرون بصحة التسجيلات

تفاصيل الانفجار الضخم بمحيط قصر الرئاسة بالصومال

مشاهدة مباراة بلجيكا وانجلترا بث مباشر

وزير الطيران يوجه بدراسة إنشاء مدينة طبية للعاملين بالقطاع

برشلونة لم يتحرك لضم ويليان نجم تشيلسي

هل سورة الفاتحة تعادل أربعين يمينًا

على جمعة يوضح حكم الشرع فى قتل الحيوانات الضارة

تعرف على مصير الفتاة السعودية المتحرشة بماجد المهندس

9 أطعمة قاتلة احذرى تناولها

شاهد.. صورة اللاعب الأغلى في العالم على أكياس الكوكايين في جواتيمالا

أول صورة لحنة محمد عبد المعطي وفرح علي

الإفتاء: زواج التوائم الملتصقة جائزشرعا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة فضالى فى إطلالة مثيرة على البحر.. صور

إطلالة جذابة للمطربة ديانا حداد على إنستجرام.. صور

شاهد.. بعد رسم محمد صلاح.. الروبوت يرسم لوجو صدى البلد

إطلالة أنيقة لهايدي موسى عبر إنستجرام ..صور

إطلالة أنيقة لـ ميلانيا ترامب في اسكتلندا.. ولن تصدق سعرها

فيديو

توفيق عكاشة في أول ظهور عقب زواجه: أثق في نزاهة القضاء المصري.. فيديو
وزير الآثار يعلن بداية اكتشاف أسرار التحنيط في سقارة.. فيديو
شاهد.. عمليات ترميم عقد الملك توت عنخ آمون
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟